15 regali di Natale fino ai 18 anni del nipote | l’ultimo dono di Eleonora Giorgi

La morte arriva per moltissime persone troppo presto. Arriva sia quando si è tristi che quando si è felici, e in quest’ultimo caso si sente il peso di dover lasciare il proprio ricordo tra chi si è amato. Tantissime persone decidono quindi di lasciare segni tangibili del proprio amore tra prole e nipoti, spesso con regali pensati e cadenzati da dare negli anni a chi resta, affinché sentimenti e memorie non si affievoliscano. Difficile che si affievolisca il ricordo di una grande del cinema come Eleonora Giorgi, ma l’attrice, prima di morire, ha deciso di fare un gesto tenero per il nipote Gabriele, di soli 3 anni. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - 15 regali di Natale fino ai 18 anni del nipote: l’ultimo dono di Eleonora Giorgi

"Ha preparato 15 pacchetti con lettere e regali di Natale fino ai 18 anni di suo nipote Gabriele": il gesto d'amore di Eleonora Giorgi prima di morire - Prima di morire, l'attrice ha preparato pacchetti e lettere per ogni Natale del piccolo Gabriele: il racconto commovente di Clizia Incorvaia

