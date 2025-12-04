10 personaggi DC che Scarlett Johansson potrebbe interpretare in Batman 2 dopo l’ultima scelta del cast
Il mondo dei fumetti e delle produzioni cinematografiche sta vivendo un momento di grande fermento, con diverse interpreti che si stanno affacciando su universi narrativi alternativi e intriganti. In particolare, l’attenzione si concentra sulle potenziali new entry nel universo DC, con la recentissima notizia che Scarlett Johansson potrebbe entrare a far parte del cast di The Batman 2. Questo articolo esplora le possibili interpretazioni del suo ruolo e le figure più adatte che potrebbe interpretare nel nuovo film, considerando anche l’evoluzione del personaggio e delle trame previste. ruoli potenziali per scarlett johansson nel dc universe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
Scarlett Johansson sarebbe in trattative per unirsi al cast di The Batman 2, il nuovo capitolo firmato da Matt Reeves Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore spiccano quattro possibili personaggi: Phantasm, Poison Ivy, Vicki Vale o Julie Madison. Secondo voi c - facebook.com Vai su Facebook
Passare alla Distinta Concorrenza. Stando a vari report, Scarlett Johansson sta finalizzando le trattative per entrare nel cast di THE BATMAN - PART 2. Al momento, non si sa per quale personaggio di preciso. #Cinema Vai su X