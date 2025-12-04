Il mondo dei fumetti e delle produzioni cinematografiche sta vivendo un momento di grande fermento, con diverse interpreti che si stanno affacciando su universi narrativi alternativi e intriganti. In particolare, l’attenzione si concentra sulle potenziali new entry nel universo DC, con la recentissima notizia che Scarlett Johansson potrebbe entrare a far parte del cast di The Batman 2. Questo articolo esplora le possibili interpretazioni del suo ruolo e le figure più adatte che potrebbe interpretare nel nuovo film, considerando anche l’evoluzione del personaggio e delle trame previste. ruoli potenziali per scarlett johansson nel dc universe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 10 personaggi DC che Scarlett Johansson potrebbe interpretare in Batman 2 dopo l’ultima scelta del cast