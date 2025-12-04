? Ascolti TV di Mercoledì 3 Dicembre 2025

Prime time Posizione Canale Programma Spettatori (in milioni) Share (%) Note 1° Rai1 L'Altro Ispettore 2.820 17.4% Vittoria in share 2° Canale5 Gigi e Vanessa Insieme 2.238 17.0% Vicinissimo in share 3° Italia1 Coppa Italia – Inter-Venezia 2.141 11.0% Ottimo risultato sportivo 4° Rai3 Chi l'ha Visto? 1.516 9.6% 5° La7 Una Giornata Particolare 1.182

