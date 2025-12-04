? L’amore è cieco | Benedetta Parodi e Fabio Caressa insieme nel reality di Netflix

Il celebre telecronista e la food blogger rivelano i segreti della loro relazione, nata alla mensa di Telepiù e cementata dall’ironia e dalla complicità. Benedetta Parodi e Fabio Caressa saranno i conduttori della prima versione italiana del celebre reality L’amore è cieco, in arrivo su Netflix. Una coppia inedita e sorprendente che guiderà i protagonisti . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? L’amore è cieco: Benedetta Parodi e Fabio Caressa insieme nel reality di Netflix

