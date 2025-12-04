A poco più di un anno dalla scomparsa di Paola Marella, il figlio Nicola ha condiviso su Instagram alcune fotografie inedite A poco più di un anno dalla scomparsa di Paola Marella, il figlio Nicola ha condiviso su Instagram alcune fotografie inedite dell’architetto e imprenditrice, accompagnate da parole toccanti che ne esaltano la grande “voglia . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - ?? Il Ricordo Emozionante di Paola Marella: Immagini Inedite Condivise dal Figlio