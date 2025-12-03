Zucchero e Cannella illumina il Natale | tre giorni magici tra le vie cittadine

OSTUNI - La magia del Natale torna a illuminare la Città Bianca con la quinta edizione di "Zucchero e Cannella", l'evento organizzato da La Ghironda Aps in collaborazione con il Comune di Ostuni. Viale Pola e piazza Italia si trasformeranno in un autentico villaggio natalizio, in un connubio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Zucchero e Cannella" illumina il Natale: tre giorni magici tra le vie cittadine

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dessert in 5 minuti! Solo pasta sfoglia e mele Ingredienti zucchero di canna: 50 g cannella: 5 g burro morbido: 50 g mele: 4 pz pasta sfoglia: 200 g polpa di mela: 150 g burro: 30 g noci: 100 g miele: 5 g cannella: 2 g zucchero di canna: 10 g uova: 1 pz panna: 3 Vai su Facebook

Zucchero e Cannella 2025: a Ostuni torna la magia del Natale con la quinta edizione del villaggio natalizio - Dal 6 all’8 dicembre Viale Pola e Piazza Italia si trasformano in un percorso di luci, sapori e tradizioni per l’evento firmato “La Ghironda”. Segnala ostuninotizie.it

Mercatini di Natale 2025 in Italia: un viaggio tra luci, dolci e magia - Passeggiare tra bancarelle illuminate da mille lucine tremolanti, con l’odore di cannella e vin brulé che avvolge come un caldo abbraccio. Da msn.com

Dolci di Natale, le ricette facili da fare a casa di «Artisti del panettone» - Ingredienti per uno stampo da 20 cm di diametro: per la torta speziata: 180 g burro fuso, 180 g zucchero semolato, 150 g uova intere, 200 g farina 00, 70 g farina di nocciole, 6 g lievito in polvere, ... Secondo corriere.it

Pizza dolce con rosmarino, cannella e zucchero di canna - La ricetta di questa pizza dolce, aromatica e festosa, è di Simone Lombardi ed è tratta dal volume “Pizza fatta in casa” Colori autunnali, sapore prenatalizio di zucchero e cannella per questa pizza ... Riporta iodonna.it

Perché dovresti mettere la cannella sull'albero di Natale: abbondanza e prosperità - Il Natale è il momento perfetto per rinnovare le energie, attrarre prosperità e rafforzare i legami familiari. Riporta corrieredellosport.it