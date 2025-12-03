Zootopia 2 supererà il record cinese del film d’animazione più visto al box office
dati di apertura e successo al botteghino di zootopia 2. Il film Zootopia 2 ha ottenuto un risultato straordinario nel suo weekend di esordio, stabilendo nuovi record di incasso a livello globale. La pellicola ha superato le aspettative, consolidando la sua posizione tra i maggiori successi cinematografici di questo periodo. L’analisi dei dati di vendita e delle performance internazionali evidenzia come il film abbia già raggiunto traguardi significativi, dimostrando un forte apprezzamento da parte del pubblico di tutto il mondo. risultati di vendita e confronti con altri film. prestazioni al debutto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
Esordio pazzesco per #zootopia 2 (da noi, non so perche, #zootropolis 2) che, a fronte di un budget dichiarato di 150 milioni (quello reale, riportato dal New York Times, si aggira sui 250) ne ha già incassati 560 In Cina, il film ha incassato l'incredibile cifra di 2 - facebook.com Vai su Facebook
"Zootropolis 2" da record: è il miglior debutto del 2025 - "Zootropolis 2" supera ogni aspettativa e conquista un debutto da record: con 556,4 milioni di dollari incassati, segna il miglior esordio globale del 2025. Scrive msn.com
Zootopia 2 Tracking For Record-Breaking Debut At Thanksgiving Box Office - The Thanksgiving holiday is shaping up to be a monumental weekend for the box office, and Disney’s highly anticipated sequel, Zootopia 2, is poised to lead the charge. Segnala yardbarker.com
‘Zootopia 2’ Star Ginnifer Goodwin on Why She Can’t Record With Jason Bateman and Hopes for a Third Movie “After a Much Shorter Break” - Nearly a decade after becoming both a box office and critical hit — and going on to win an Oscar — Zootopia is back. Da uk.news.yahoo.com
‘Zootopia 2’ Star Ginnifer Goodwin on Why She Can’t Record With Jason Bateman and Hopes for a Third Movie “After a Much Shorter Break” - on Thursday, alongside new additions Ke Huy Quan, Fortune Feimster and Quinta Brunson. Come scrive hollywoodreporter.com
When Does “Zootopia 2 ”Come Out? All About Nick Wilde and Judy Hopps' Return to the Screen - friends are joined by Gary De’Snake (Ke Huy Quan), who "arrives in Zootopia and turns the animal metropolis upside down," according to the ... Da yahoo.com
'Zootopia 2' Projected for One of the Biggest Opening Weekends of 2025 - Disney has made a tradition of using the Thanksgiving holiday weekend to launch some of its biggest films, and while this ... Secondo msn.com