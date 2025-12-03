Zootopia 2 conquista un grande record al cinema diventando il settimo film disney ad arrivare a questo traguardo

successo al box office per “zootopia 2”: oltre 600 milioni di dollari in una settimana. Il sequel animato di successo, “Zootopia 2”, ha raggiunto un importante traguardo commerciale alla fine della sua prima settimana di distribuzione nei cinema. Debuttato il 26 novembre, il film ha registrato un incasso domestico di $158,8 milioni in soli cinque giorni, confermando il suo ruolo come secondo miglior incasso del weekend del Ringraziamento nella storia, superato solo da Moana 2 del 2024. record di incassi e posizione nel mercato globale. Secondo i dati di The Numbers, “Zootopia 2” ha raggiunto una guadagno globale di circa $616,8 milioni, con $169,9 milioni provenienti dal mercato interno e $446,9 milioni da quelli internazionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zootopia 2 conquista un grande record al cinema diventando il settimo film disney ad arrivare a questo traguardo

