Zola punta sulla Juventus | Vedo dei segni di ripresa e del lavoro di Spalletti La sfida contro il Napoli? Voglio dire questa cosa

Zola parla a margine di un evento a Firenze: il ritorno di Spalletti, la lotta Scudetto indecisa e il progetto giovani in Serie C. L’attesa per il big match di domenica sera al ‘Maradona’ sale di ora in ora, e a presentare i temi di Napoli Juve è intervenuta una leggenda del calcio italiano come Gianfranco Zola. L’ex fuoriclasse, presente al Viola Park per la presentazione di una collaborazione tra la Serie C e Cattolica Assicurazioni, ha offerto una panoramica a tutto tondo sul momento del calcio nostrano, soffermandosi sull’imminente scontro diretto tra le squadre di Antonio Conte e Luciano Spalletti, ma anche sulla crescita del movimento giovanile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zola punta sulla Juventus: «Vedo dei segni di ripresa e del lavoro di Spalletti. La sfida contro il Napoli? Voglio dire questa cosa»

News recenti che potrebbero piacerti

Mancini o Zola chi è stato meglio GR UTOGLASS CUTOGLASS ? - facebook.com Vai su Facebook

Zola: “Napoli-Juventus sarà una partita importante per entrambe le squadre. I bianconeri…” - Gianfranco Zola ha parlato a margine di un evento che si è tenuto al Viola Park per la presentazione di una collaborazione fra la Serie C e Cattolica Assicurazioni e si è ... tuttojuve.com scrive

Lautaro torna, si allena e prende per mano l'Inter. E Akanji punta la Juve: "Non vedo l'ora" - L'Inter si avvicina all'impegno di sabato contro la Juventus e lo fa con un Lautaro Martinez in più nel motore. Lo riporta tuttomercatoweb.com