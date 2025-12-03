Zoe Saldaña entra in modalità Avatar Warrior Princess con un abito rosso vertiginoso e una lezione di tiro con l’arco in diretta TV

Zoe Saldaña è rientrata ufficialmente nella sua Avatar era, e lo fa con quell’energia da guerriera Na’vi che solo lei sa portare nel mondo reale. Niente CGI, niente motion capture: stavolta è Zoe in carne e ossa a scoccare frecce in diretta, fasciata in un abito rosso che urla “dangerous woman” da ogni centimetro. Zoe Saldaña in modalità Warrior: fiamme rosse, arco in mano e zero paura in diretta TV. Per la sua apparizione del 1° dicembre a Jimmy Kimmel Live!, l’attrice ha scelto un long dress color rubino, scollatura profondissima e spacco laterale così alto da sembrare un’arma di seduction di massa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

