Zirkzee frena | vuole restare in Premier La Roma ora deve cambiare strategia per l’attacco

La Roma continua a correre forte in classifica ( 27 punti in tredici giornate, un solo gradino sotto la vetta) ma il rendimento dell’attacco resta la vera nota stonata di questo avvio di stagione. La squadra crea, costruisce, porta uomini dentro l’area, ma quando arriva il momento di incidere si spegne. È il problema che Gian Piero Gasperini non è ancora riuscito a risolvere e che impone riflessioni profonde in vista del mercato di gennaio. Per questo il club aveva puntato con decisione su Joshua Zirkzee, profilo individuato come l’innesto ideale per dare alla Roma un riferimento offensivo moderno, tecnico e compatibile con i principi di gioco del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zirkzee frena: vuole restare in Premier. La Roma ora deve cambiare strategia per l’attacco

Leggi anche questi approfondimenti

Mercato Lazio: Sarri vuole 4 colpi, scontro su Dele-Bashiru Lazio Il piano di Sarri per il mercato di gennaio: chiesti 3-4 rinforzi. Scoppia il caso Dele-Bashiru: il tecnico lo mette in uscita, il DS Fabiani frena. - facebook.com Vai su Facebook

Zirkzee in Serie A, Juve e Roma snobbate: ha deciso dove andare - Il nome di Zirkzee è destinato a scaldare un freddo gennaio, ma per lui non sarà né Juve, né Roma. Segnala calcionews24.com

Joshua Zirkzee vuole lasciare il Manchester United: spunta una nuova pretendente in Premier League - Joshua Zirkzee, giocatore emarginato dal Manchester United, potrebbe essere vicino alla fine del suo incubo all'Old Trafford, con un'altra squadra della Premier League che sembra interessata ... calciomercato.com scrive

Zirkzee sogna i Mondiali e vuole lasciare il Manchester United: ipotesi Serie A e non solo, cosa succede a gennaio - La partenza di Hojlund non ha cambiato la situazione di Zirkzee, sempre ai margini dello United: può cambiare aria a gennaio, sul tavolo anche l'ipotesi Serie A. Segnala calciomercato.com

Zirkzee vuole il Mondiale: ancora escluso dall'Olanda, ora valuta l'addio allo United a gennaio - Dopo le voci di addio per quanto riguarda Kobbie Mainoo, si accende un nuovo caso al Manchester United. Come scrive tuttomercatoweb.com

Roma, per l'attacco c'è Zirkzee: è alla portata, piace a Gasp e vuole tornare in Italia - Per questo il tecnico, grazie al ritorno di Bailey e Dybala, punterà nelle ... Da gazzetta.it

Zirkzee si avvicina alla Roma: c’è il sì del giocatore, cosa manca per chiudere la trattativa - Il 24enne attaccante olandese del Manchester United ha già dato il suo gradimento al trasferimento in giallorosso, ... Si legge su repubblica.it