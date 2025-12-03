Zhegrova Juventus Chiara Aleati non ha dubbi | A questa squadra uno come lui serve come il pane! Ma c’è una cosa che non comprendo – VIDEO

Zhegrova Juventus, l’analisi di Chiara Aleati: il kosovaro serve come il pane a questa squadra, anche se c’è un problema da risolvere. La vittoria in Coppa Italia contro l’ Udinese ha garantito il passaggio del turno, ma ha anche riacceso i riflettori sulle individualità che compongono la rosa della Juventus. Tra i protagonisti, seppur per uno spezzone di gara, c’è stato Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, entrato nel finale, ha regalato una giocata d’alta scuola che ha strappato applausi e che lui stesso ha poi celebrato sui social. Proprio partendo da questo spunto, la giornalista Chiara Aleati ha espresso un pensiero netto e inequivocabile sull’importanza del giocatore per l’economia della squadra: Zhegrova a questa Juve serve come il pane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, Chiara Aleati non ha dubbi: «A questa squadra uno come lui serve come il pane! Ma c’è una cosa che non comprendo» – VIDEO

