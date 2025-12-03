Zhegrova Juve perchè il kosovaro non gioca ancora dal primo minuto? Retroscena dalla Continassa sulle condizioni dell’ex Lille | gli aggiornamenti

Zhegrova Juve, il giornalista di Sky spiega la gestione: ha qualità e dribbling ma paga la lunga inattività, sta ritrovando la forma col lavoro. L’impatto avuto da Edon Zhegrova nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro l’ Udinese ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Juventus. La giocata spettacolare postata sui social e gli applausi dello Stadium hanno sollevato una domanda spontanea nell’ambiente bianconero: perché un giocatore con questo talento non trova più spazio dal primo minuto? A fornire una risposta dettagliata e tecnica è stato il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo, che ha analizzato la gestione dell’esterno kosovaro da parte di Luciano Spalletti, utilizzando una metafora molto efficace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, perchè il kosovaro non gioca ancora dal primo minuto? Retroscena dalla Continassa sulle condizioni dell’ex Lille: gli aggiornamenti

