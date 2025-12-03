Zerocalcare spiega perché non va a ' Più libri più Liberi'

AGI - "Ciao, purtroppo non sarò alla  fiera romana Più Libri Più Liberi ". Con un post su  Instagram  il fumettista  Zerocalcare, una delle star più attese dell'edizione  2025  della manifestazione in programma alla Nuvola dal 4 all'8 dicembre, dove era atteso sabato 6 dicembre per presentare il nuovo volume 'Nel nido dei serpenti' con Marianna Aprile, annuncia il suo  forfait. Questa decisione era già stata annunciata in quanto Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è uno degli 80 firmatari dell' appello condiviso, tra gli altri, con Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Carlo Ginzburg, Daria Bignardi e Caparezza, rivolto all’Associazione Italiana Editori (AIE) contro la concessione di uno spazio espositivo alla casa editrice 'Passaggio al bosco' accusata di pubblicare libri di matrice  neofascista. 🔗 Leggi su Agi.it

