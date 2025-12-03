Zerocalcare spiega perché non va a ' Più libri più Liberi'

AGI - "Ciao, purtroppo non sarò alla fiera romana Più Libri Più Liberi ". Con un post su Instagram il fumettista Zerocalcare, una delle star più attese dell'edizione 2025 della manifestazione in programma alla Nuvola dal 4 all'8 dicembre, dove era atteso sabato 6 dicembre per presentare il nuovo volume 'Nel nido dei serpenti' con Marianna Aprile, annuncia il suo forfait. Questa decisione era già stata annunciata in quanto Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è uno degli 80 firmatari dell' appello condiviso, tra gli altri, con Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Carlo Ginzburg, Daria Bignardi e Caparezza, rivolto all’Associazione Italiana Editori (AIE) contro la concessione di uno spazio espositivo alla casa editrice 'Passaggio al bosco' accusata di pubblicare libri di matrice neofascista. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Zerocalcare spiega perché non va a 'Più libri più Liberi'

