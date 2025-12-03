Zerocalcare rinuncia alla fiera Più libri più liberi | Non condivido gli spazi con i nazisti
Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, non ci sarà alla fiera Più libri più liberi, in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Il fumettista, noto per le sue pubblicazioni e per le serie tv realizzate grazie a Netflix, ha deciso di fare un passo indietro per protestare contro la partecipazione. 🔗 Leggi su Today.it
