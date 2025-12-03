Zerocalcare non sarà a ‘Più Libri Più Liberi’ | Ho miei paletti

Zerocalcare, con un post su Instagram, ha annunciato che non sarà presente alla prossima edizione di Più libri più liberi, cui partecipa la casa editrice Passaggio nel bosco, accusata di pubblicare testi di matrice neofascista. “Ciao, purtroppo non sarò alla fiera romana Più libri Più Liberi – scrive il fumettista – Purtroppo ognuno c’ha i suoi paletti, questo è il mio. Quando l’ho deciso, quindici anni fa, mi pareva semplicissimo da applicare. Oggi è una specie di campo minato. Penso che questo ci costringa a rifletterne insieme, di più, e in modo più efficace. Gente a cui voglio bene ha fatto scelte diverse, sono sicuro che sapranno far sentire le loro voci e faccio il tifo per loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zerocalcare non sarà a ‘Più Libri Più Liberi’: “Ho miei paletti”

