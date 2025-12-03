Ci risiamo: i democratici che vorrebbero censurare o, in alternativa, prendono e se ne vanno sdegnati. Il noto fumettista Zerocalcare, di sinistra e vicino alla causa pro-Pal, ha annunciato che non parteciperà alla kermesse Più Libri Più Liberi. La decisione, comunicata con un video e un post su Instagram, arriva dopo le polemiche per la presenza della casa editrice Passaggio al Bosco, accusata — insieme ai suoi promotori — di distribuire testi che glorificano figure e ideologie nazifasciste e antisemite. "Purtroppo non sarò alla fiera romana Più Libri Più Liberi - scrive nel post Michele Rech, questo il nome all'anagrafe dell'artista -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zerocalcare, "mai con i nazisti": l'ultimo delirio del fumettista