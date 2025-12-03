Zerocalcare mai con i nazisti | l' ultimo delirio del fumettista
Ci risiamo: i democratici che vorrebbero censurare o, in alternativa, prendono e se ne vanno sdegnati. Il noto fumettista Zerocalcare, di sinistra e vicino alla causa pro-Pal, ha annunciato che non parteciperà alla kermesse Più Libri Più Liberi. La decisione, comunicata con un video e un post su Instagram, arriva dopo le polemiche per la presenza della casa editrice Passaggio al Bosco, accusata — insieme ai suoi promotori — di distribuire testi che glorificano figure e ideologie nazifasciste e antisemite. "Purtroppo non sarò alla fiera romana Più Libri Più Liberi - scrive nel post Michele Rech, questo il nome all'anagrafe dell'artista -.
Più libri più liberi, Zerocalcare: "Non sarò alla fiera, non condivido gli spazi con i nazisti" - (Adnkronos) – Zerocalcare ha dato forfait: non sarà a 'Più libri più liberi' dopo la scelta dell'Associazione Italiana Editori (Aie) di confermare la presenza tra gli stand della casa editrice 'Passag ...
Guerriglia in Stazione Centrale, Bestetti (FdI): "Chi non condanna è sullo stesso piano dei violenti. Zerocalcare? Delirio da benpensante"