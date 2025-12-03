Zerocalcare dà forfait a Più libri più liberi | coi nazisti mai Ma il processo lo fa ai compagni

Zerocalcare ha annunciato che darà forfait a “Più libri più liberi” perché «ognuno c’ha i suoi paletti» e il suo è che «non si condividono gli spazi con i nazisti», che nella sua visione sarebbero gli editori di Passaggio al Bosco. «La lettera aperta che abbiamo fatto va benissimo, però se non ti si inc..no, dobbiamo trovare un altro modo», ha aggiunto in un video a fumetti pubblicato suoi propri social, in cui spiega le ragioni della decisione e sottolinea che quando ha stabilito il suo paletto «quindici anni fa, mi pareva semplicissimo da applicare. Oggi è una specie di campo minato». Zerocalcare dà forfait a “Più libri più liberi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zerocalcare dà forfait a “Più libri più liberi”: coi «nazisti» mai. Ma il processo lo fa ai “compagni”

