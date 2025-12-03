Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà | Per favore non piangere e la foto con il bebè

Cinemaserietv.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Zanotti, frontman e fondatore dei Pinguini Tattici Nucleari, ha annunciato sui social la nascita del suo primo figlio. Dopo giorni di assenza dai social e alcune indiscrezioni circolate negli ultimi tempi, è arrivata la conferma ufficiale attraverso una foto tenerissima pubblicata sulla pagina Instagram del gruppo bergamasco.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguinitatticinucleari) Nell’immagine, il cantante appare con felpa azzurra e berretto di Snoopy mentre culla il suo bambino, nato il 29 novembre 2025. A corredo dello scatto, Zanotti ha scelto una didascalia carica di significato: “Per favore non piangere”, verso tratto da Pastello bianco, uno dei brani più amati della band, seguito da un cuoricino rosso e la data di nascita del piccolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: “Per favore non piangere” e la foto con il bebè

