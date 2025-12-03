Zanni Confabitare | Troppe case vuote La crisi abitativa avrebbe bisogno di un Ministero per la casa

“Quasi 5 milioni di case potrebbero essere affittate, ma vengono tenute per lo più “vuote”. Spesso si tratta di immobili che si trovano in zona dove non c’è mercato. Ma anche la lentezza degli sfratti, viste la burocrazia e la carenza di ufficiali giudiziari e personale di supporto scoraggia i proprietari. Si ha paura a mettersi in casa qualcuno che poi non paga e non si riesce a mandare via. Ogni anno sono oltre 70mila i provvedimenti richiesti di sfratto (81mila nel 2024), per l’80% riconducibili a morosità. Ma gli sfratti effettivamente eseguiti, ad esempio lo scorso anno, sono stati solo 21mila. 🔗 Leggi su Ildenaro.it