Zanni Confabitare | Troppe case vuote La crisi abitativa avrebbe bisogno di un Ministero per la casa
“Quasi 5 milioni di case potrebbero essere affittate, ma vengono tenute per lo più “vuote”. Spesso si tratta di immobili che si trovano in zona dove non c’è mercato. Ma anche la lentezza degli sfratti, viste la burocrazia e la carenza di ufficiali giudiziari e personale di supporto scoraggia i proprietari. Si ha paura a mettersi in casa qualcuno che poi non paga e non si riesce a mandare via. Ogni anno sono oltre 70mila i provvedimenti richiesti di sfratto (81mila nel 2024), per l’80% riconducibili a morosità. Ma gli sfratti effettivamente eseguiti, ad esempio lo scorso anno, sono stati solo 21mila. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il presidente Zanni alla Convention Nazionale di Confabitare 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Confabitare, convention nazionale. Zanni: "Affitti brevi falso problema. Serve un Ministero per la Casa" - Il presidente: "Troppi proprietari lasciano l’appartamento vuoto, temono danni e conflitti con gli ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Confabitare, l’assemblea: "Scatto sul Piano casa" - Il presidente nazionale Zanni sprona il governo a dare "strumenti concreti". Segnala ilrestodelcarlino.it
Confabitare: un convegno istituzionale per affrontare il “Salva casa” - Casa: commenti e misure operative ad un anno dal Decreto”, in programma venerdì 16 maggio 2025 dalle ore 14:30 alle 18:00 presso la ... Da repubblica.it