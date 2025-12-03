Zalone di Natale | biondo ultraricco e pellegrino
Abiti sgargianti e capelli biondi e lunghi, pacchiana casa di lusso zeppa di auto-celebrazioni, dai ritratti in stile Andy Warhol nel salotto a un mega mezzobusto rosso davanti alla piscina a sfioro. Sono fra le prime immagini di Luca Medici alias Checco Zalone in Buen camino, la commedia che riunisce il comico abituato ai record al botteghino con il regista che ha firmato i suoi più grandi successi, Gennaro Nunziante. Il film, che ha nel cast anche Beatriz Arjona, Letizia Arnò e Martina Colombari è prodotto da Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con Mzl e Netflix e arriverà nelle sale con il 25 dicembre con Medusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
