Domani torna in commissione Covid Goffredo Zaccari, l’ex capo di gabinetto del ministro Roberto Speranza. Nella sua precedente audizione, Zaccardi è sembrato un po’ indeciso prima di rispondere sulle questioni relative al rapporto Oms di Francesco Zambon. Una domanda arrivata dopo l’attacco all’ex Dg della Prevenzione Ranieri Guerra, definito un «millantatore» per avere fatto il suo nome all’interno di alcune chat finite nella rogatoria internazionale che la Procura di Bergamo ha spedito all’Oms. Peccato che, come gli aveva fatto notare la capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid Alice Buonguerrieri, Zaccardi non abbia mai denunciato Guerra nonostante lo definisse apertis verbis un «millantatore». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zaccardi, Guerra e le verità nascoste sul report Oms sparito