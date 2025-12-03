Yoox ritirato il licenziamento collettivo | esuberi ridotti da 210 a 70
Bologna, 3 dicembre 2025 – Fumata bianca per la Yoox. Si chiude con un accordo, che riduce a da 210 a 70 gli esuberi strutturati e definisce un percorso "non traumatico" per i lavoratori in uscita, la vertenza Yoox. A dare l'annuncio il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro che si è svolto oggi a Palazzo Piacentini. La soddisfazione del ministro Urso. "Una vittoria per le lavoratrici e i lavoratori Yoox, frutto di mesi di impegno costante al fianco delle parti sociali. Un successo frutto di un lavoro di squadra che conferma come il metodo del Mimit, fondato sul confronto autentico e su un percorso condiviso, rappresenti la strada giusta per rilanciare l'industria e garantire la tutela dell'occupazione", commenta Urso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Yoox, ritirato il licenziamento collettivo: esuberi ridotti da 210 a 70 - Il ministro Urso: “Confronti autentici e percorsi condivisi sono la strada giusta per rilanciare l'industria e garantire la tutela dell'occupazio ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Yoox c’è l’accordo al Mimit: ritirata la procedura di licenziamento collettivo - L'impegno di tutte le parti è ora finalizzato al pieno rilancio produttivo e commerciale dell'azienda ... Si legge su repubblica.it
Yoox, ritirato il licenziamento collettivo: «Trovato l'accordo al Mimit, una vittoria per i lavoratori» - La vertenza nel colosso della moda online era stata aperta con l'annuncio di oltre 200 esuberi: l'intesa riduce a 70 gli esuberi strutturati e definisce un percorso «non traumatico» per i lavoratori i ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it
***Yoox: Mimit, ritirati licenziamenti collettivi, esuberi scendono a 145 - Urso: "Vittoria per lavoratori, frutto di impegno costante" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive
Yoox, fumata bianca. Esuberi ridotti di due terzi - Per i 70 lavoratori in uscita un percorso "non traumatico" ... Secondo rainews.it
Yoox, ritirata la procedura di licenziamento collettivo - commerce di Ynap, le organizzazioni sindacali e le istituzioni, consente di ridurre di circa 70 unità il numero degli oltre 200 esuberi strutturali previst ... Da msn.com