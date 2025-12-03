Yoox ritirato il licenziamento collettivo | esuberi ridotti da 210 a 70

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 3 dicembre 2025 –  Fumata bianca per la Yoox. Si chiude con un accordo, che riduce a da 210 a 70 gli esuberi strutturati e definisce un percorso "non traumatico" per i lavoratori in uscita, la vertenza Yoox. A dare l'annuncio il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro che si è svolto oggi a Palazzo Piacentini. La soddisfazione del ministro Urso. "Una vittoria per le lavoratrici e i lavoratori Yoox, frutto di mesi di impegno costante al fianco delle parti sociali. Un successo frutto di un lavoro di squadra che conferma come il metodo del Mimit, fondato sul confronto autentico e su un percorso condiviso, rappresenti la strada giusta per rilanciare l'industria e garantire la tutela dell'occupazione", commenta Urso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Yoox, ritirato il licenziamento collettivo: esuberi ridotti da 210 a 70

