Al termine di un confronto prolungato, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato definito un accordo che mette fine alla procedura di licenziamento collettivo avviata da Yoox e che coinvolgeva 200 duecento dipendenti. Il ministro Adolfo Urso ha parlato di «una vittoria per le lavoratrici e i lavoratori Yoox, frutto di mesi di impegno costante al fianco delle parti sociali», definendo l’intesa «un successo frutto di un lavoro di squadra che conferma come il metodo del Mimit, fondato sul confronto autentico e su un percorso condiviso, rappresenti la strada giusta per rilanciare l’industria e garantire la tutela dell’occupazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Yoox, accordo al Mimit per lo stop al licenziamento collettivo