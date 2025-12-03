Yoox accordo al Mimit per lo stop al licenziamento collettivo
Al termine di un confronto prolungato, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato definito un accordo che mette fine alla procedura di licenziamento collettivo avviata da Yoox e che coinvolgeva 200 duecento dipendenti. Il ministro Adolfo Urso ha parlato di «una vittoria per le lavoratrici e i lavoratori Yoox, frutto di mesi di impegno costante al fianco delle parti sociali», definendo l’intesa «un successo frutto di un lavoro di squadra che conferma come il metodo del Mimit, fondato sul confronto autentico e su un percorso condiviso, rappresenti la strada giusta per rilanciare l’industria e garantire la tutela dell’occupazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Yoox c’è l’accordo al Mimit: ritirata la procedura di licenziamento collettivo - L'impegno di tutte le parti è ora finalizzato al pieno rilancio produttivo e commerciale dell'azienda ... Riporta repubblica.it
Accordo al Mimit su Yoox, ritirato licenziamento collettivo - È stato raggiunto l'accordo al Mimit sulla vertenza Yoox che consente di superare la procedura di licenziamento collettivo che coinvolgeva oltre 200 lavoratrici e lavoratori ... Come scrive msn.com
Yoox, ritirato il licenziamento collettivo: esuberi ridotti da 210 a 70 - Il ministro Urso: “Confronti autentici e percorsi condivisi sono la strada giusta per rilanciare l'industria e garantire la tutela dell'occupazio ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
***Yoox: Mimit, ritirati licenziamenti collettivi, esuberi scendono a 145 - Urso: "Vittoria per lavoratori, frutto di impegno costante" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com
Yoox, ritirato il licenziamento collettivo: «Trovato l'accordo al Mimit, una vittoria per i lavoratori» - La vertenza nel colosso della moda online era stata aperta con l'annuncio di oltre 200 esuberi: l'intesa riduce a 70 gli esuberi strutturati e definisce un percorso «non traumatico» per i lavoratori i ... Scrive corrieredibologna.corriere.it
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «ACCORDO AL MIMIT SU YOOX, RITIRATO LICENZIAMENTO COLLETTIVO» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. Da agenziagiornalisticaopinione.it