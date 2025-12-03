Yildiz non vuole assolutamente fermarsi: il messaggio sui social è per il prossimo turno e per il big match in Serie A, si guarda avanti. La serata di Coppa Italia contro l’ Udinese è stata fondamentale per la crescita e la definitiva consacrazione di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco ha guidato la squadra (anche con la fascia da capitano al braccio) e ha contribuito alla vittoria per 2-0 che ha spalancato le porte dei quarti di finale alla Juventus. A match concluso, il numero 10 bianconero ha affidato ai social il suo messaggio di ringraziamento, che però suona già come un proiettile puntato verso il futuro immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz suona la carica: messaggio da capitano vero quello del turco, la sua testa è già proiettata al big match di Napoli! Cosa ha scritto – FOTO