X Factor Manfredi | Domani sarà una grande festa
Tempo di lettura: 3 minuti “ La finale di X Factor è portare la televisione in piazza, è una grande festa di popolo, una grande festa di persone, di ragazzi di giovani, 15.000 persone nella nostra piazza Plebiscito e una grande festa di tutti noi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della finale di X Factor. “ Napoli – ha detto Manfredi – è la città della musica, la città dei giovani, la città dell’accoglienza, ma anche la città dell’amicizia e della pace. E quindi è anche un grande messaggio che viene dalla nostra città, insieme ai giovani e a tutta l’organizzazione di X Factor. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
