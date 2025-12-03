X Factor finisce il gelo tra i giudici | Gabbani e Achille Lauro si abbracciano e spiegano i dissapori
I disaccordi tra giudici di X Factor si sciolgono a Napoli davanti alle telecamere con un abbraccio tra Francesco Gabbani e Achille Lauro. Gabbani, rispondendo ai giornalisti sulle divergenze animate evidenziate anche dalla stampa, liquda così la questione: «Lo facciamo per la crescita dei ragazzi, portiamo avanti un dibattito. Fa parte delle caratteristiche del programma, sono disaccordi di gusto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
