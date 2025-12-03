X Factor finale a Napoli | piazza Plebiscito pronta per la notte delle emozioni

"> Sarà la serata delle attese, delle conquiste e, inevitabilmente, delle lacrime: di gioia per qualcuno, di delusione per altri. Domani, dalle 21, piazza Plebiscito diventerà il palcoscenico dell’atto conclusivo di X Factor, trasmesso in diretta streaming su Sky. Gli inviti – gratuiti, scaricabili da Ticketone – sono esauriti da tempo e sui social non mancano le denunce legate al fenomeno del reselling, con biglietti rivenduti attraverso canali non ufficiali. Il palco e gli ospiti Nel cuore della città è già stato allestito un imponente palco che accoglierà migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - X Factor, finale a Napoli: piazza Plebiscito pronta per la notte delle emozioni

Approfondisci con queste news

Come poteva definirlo, una grintosa come lei, questo viaggio incredibile se non «intenso»? X Factor Italia porta anche Rob in finale, e noi siamo già pronti ad applaudirla dal divano Amalfi, il nostro alleato di comfort e stile. In bocca al lupo, Rob! #XF2025 - facebook.com Vai su Facebook

#XF2025 Verso la finale: ecco chi sono i concorrenti finalisti Vai su X

X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i finalisti - X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i quattro finalisti. Come scrive superguidatv.it

Finale di X Factor 2025 a Napoli, pronto il palco in piazza del Plebiscito: il piano traffico - Pronto il palco in piazza del Plebiscito a Napoli per la Finale di X Factor 2025: l'ordinanza del Comune con il piano traffico ... fanpage.it scrive

X Factor 2025, finale a Napoli 4 dicembre: dove vederla in diretta TV e streaming/ Cosa sapere sul traffico - X Factor 2025, finale a Napoli: dove vederla in diretta TV e streaming su Sky, TV8 e NOW e informazioni sul piano traffico. Segnala ilsussidiario.net

Metro e funicolari fino alle 2 dal 4 all’8 dicembre a Napoli: prolungamenti per Finale X Factor e Festa Immacolata - C’è l’accordo sui prolungamenti per la Finale X Factor e la Festa dell’Immacolata. Riporta fanpage.it

Finale X Factor 2025 a Napoli, piano traffico del 3 e 4 dicembre - Piano traffico per la finale di X Factor 2025 a Napoli: divieti, sensi unici, strade chiuse e aree interdette tra 3 e 4 dicembre. Segnala napolike.it

X Factor: a PierC un'assegnazione da Oscar per la finale - L'artista monferrino canterà "Swallow", il brano portante della colonna sonora di "A Star is Born", eseguito da Lady Gaga e Bradley Cooper. Secondo casalenews.it