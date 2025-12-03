X Factor è stato assurdo Jake La Furia come un padre mi ha consigliato a non dire sempre sì Non ho giocato a calcetto per non ammalarmi e rovinare le esibizioni Chi vincerà? Rob | parla Tomasi

Si è fermato a un passo dalla finale di Piazza del Plebiscito in programma giovedì 4 dicembre a Napoli, ma a X Factor Alessandro Tomasi, 17 anni e originario di Marcon (Venezia), ha convinto fin dalle audizioni giudici e pubblico. Sotto la guida di Jake La Furia, nel suo percorso all’interno del talent di Sky ha interpretato brani del cantautorato italiano come quelli di Dalla e Battisti, ma anche canzoni di puro pop come “Story of my life” degli One Direction. Dal tavolo dei giudici sono arrivati complimenti, ma anche osservazioni critiche. “Le ho usate per crescere – racconta il giovane cantautore a FqMagazine –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “X Factor è stato assurdo, Jake La Furia come un padre mi ha consigliato a non dire sempre sì. Non ho giocato a calcetto per non ammalarmi e rovinare le esibizioni. Chi vincerà? Rob”: parla Tomasi

