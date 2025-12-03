X Factor abbiamo incontrato i giudici il giorno prima della finale | Vuole vincere Gabbani

“Vuole vincere Gabbani”. Ce lo svela, senza peli sulla lingua, Jake La Furia ammettendo che, molto probabilmente sarà il cantautore toscano a portarsi a casa il trofeo di vincitore. Ma i talenti arrivati in finale sono tanti, anzi, tutti (Delia, Rob, eroCaddeo, PerC) e mai come quest'anno la. 🔗 Leggi su Today.it

