X Factor a Napoli 2 super ospiti e 4 finalisti con Giorgia sul mega palco di Piazza del Plebiscito

Due super ospiti oltre ai quattro finalisti, con la conduttrice Giorgia e i giudici Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia, sono pronti a salire sul mega palco allestito in piazza del Plebiscito, a Napoli, dove domani alle 21 si terrà la finale di X Factor 2025. Un grande show – trasmesso, da Napoli per il secondo anno consecutivo, in diretta su Sky, in streaming su Now, in simulcast anche in chiaro su Tv8 – presentato questa mattina nella sala giunta del Comune, alla presenza anche del sindaco Gaetano Manfredi. Seduti in prima fila i finalisti: Delia, della squadra di Jake La Furia, eroCaddeo, team Achille Lauro, PierC, con Francesco Gabbani, e rob, sostenuta da Paola Iezzi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

Gabbani a Napoli con X Factor, sentite come risponde - facebook.com Vai su Facebook

Vuoi crescere come artista o muovere i primi passi nella produzione musicale? Insieme al Comune di Napoli, abbiamo organizzato una masterclass con i migliori professionisti del settore. Save the date: sabato 6 dicembre. Per tutte le info e le modalità di parte Vai su X

X Factor 2025, finale 4 dicembre a Napoli: dove vederla in tv anche in chiaro - Giovedì 4 dicembre, dalle ore 21, ci sarà l'ultimo atto del talent show di Sky Original, prodotto da ... Scrive lapresse.it

X Factor 2025 , la finale con Jason Derulo e Laura Pausini a Napoli: «Il futuro dei ragazzi? Per costruire le carriere ci vuole tempo» - Ecco le anticipazioni sulla finale in onda su Sky e Tv8 giovedì 4 dicembre e le dichiarazioni dei giudici e dei concorrenti alla vigilia ... Segnala vanityfair.it

Trasporti potenziati a Napoli: metro e funicolari attive fino alle 2 per il ponte dell’Immacolata e la finale di X Factor - A Napoli è stato siglato l’accordo tra ANM e le sigle sindacali Orsa, Faisa Confail e Usb per il prolungamento dei servizi di trasporto pubblico in occasione della finale di X Factor in piazza del Ple ... Scrive vocedinapoli.it

X Factor 2025, 2 milioni di ascolti medi e +20% voti per il live - Giuseppe De Bellis di Sky Italia sottolinea il successo del programma, che continua a entusiasmare milioni di spettatori ... Si legge su italiaoggi.it

Metro e funicolari fino alle 2 dal 4 all’8 dicembre a Napoli: prolungamenti per Finale X Factor e Festa Immacolata - C’è l’accordo sui prolungamenti per la Finale X Factor e la Festa dell’Immacolata. Secondo fanpage.it

X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale ... tg24.sky.it scrive