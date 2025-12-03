X Factor 2025 tutto pronto per la finalissima | altissima tensione tra Achille Lauro e Francesco Gabbani

Achille Lauro e Francesco Gabbani: la loro lite continua a infiammare il pubblico e a far discutere sul ruolo dei giudici e sulle dinamiche che dominano X Factor. Per il secondo anno consecutivo la finale di X Factor sarà ospitata dalla città di Napoli. L’appuntamento è per domani, giovedì 4 dicembre 2025, in piazza del Plebiscito alle ore 21. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sky, Now e Tv8. (ANSA FOTO) – Cityrumors.it Nel cuore della città è stato allestito un grande palco a forma di X, realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

