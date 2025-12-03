X Factor 2025 Piazza del Plebiscito blindata | divieti viabilità e misure di sicurezza per la finale del 4 dicembre

Traffico limitato dalle 15, stop alla vendita di bevande in contenitori rigidi e sospensione di aree di sosta: tutte le regole per la serata-evento della finale di X Factor 2025 a Napoli. La città di Napoli si prepara alla finale di X Factor 2025, in programma domani – giovedì 4 dicembre alle 21:00 – nella . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - X Factor 2025, Piazza del Plebiscito blindata: divieti, viabilità e misure di sicurezza per la finale del 4 dicembre

Argomenti simili trattati di recente

C’è grande attesa per la finale di X Factor che si terrà domani in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, e che verrà trasmessa su Sky e Tv8. L’evento si preannuncia essere una vera festa. Ad affermarlo è stata la stessa produzione di Fremantle e il sindaco d - facebook.com Vai su Facebook

Piazza Plebiscito, il palco è già pronto: sold out per il gran finale di X Factor. Il piano traffico Vai su X

X Factor 2025 , la finale con Jason Derulo e Laura Pausini a Napoli: «Il futuro dei ragazzi? Per costruire le carriere ci vuole tempo» - Ecco le anticipazioni sulla finale in onda su Sky e Tv8 giovedì 4 dicembre e le dichiarazioni dei giudici e dei concorrenti alla vigilia ... Come scrive vanityfair.it

X Factor 2025, finale a Napoli: l'emozione dei ragazzi, l'umanità dei giudici e ospiti a sorpresa - Ecco tutte le anticipazioni dalla conferenza stampa in occasione della finale di X Factor 2025: ecco cosa hanno dichiarato i protagonisti. Segnala cosmopolitan.com

X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale ... Secondo tg24.sky.it

X Factor 2025, pronostici e favoriti per il gran finale: ci sarà anche Laura Pausini - Giovedì 4 dicembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli ci sarà la finalissima di X Factor 2025. Riporta libero.it

X Factor, tutto pronto a Napoli: dalle "liti" dietro al bancone al racconto dei protagonisti, ospiti Laura Pausini e Jason Derulo - La macchina di X Factor 2025 è caldissima: giovedì 4 dicembre Piazza del Plebiscito torna a ospitare la finalissima, con la diretta su Sky e Tv8 dalle 21. Riporta msn.com

Come partecipare alla finale di X Factor 2025: guida completa - Il vostro desiderio potrebbe diventare realtà: ecco come fare. Riporta donnaglamour.it