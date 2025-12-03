X Factor 2025-La finale | sfida tra eroCaddeo PierC DELIA rob

Milano, 3 dic. (askanews) – Ore di attesa che chiudono un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e sorprese, ma adesso è arrivato il momento decisivo. Giovedì 4 dicembre, da Piazza del Plebiscito a Napoli, c’è la finalissima di X Factor 2025. Selezioni serrate, 6 puntate dei Live Show, e ora arriva l’ultimo atto, il più bello e il più importante, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno: dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultimo capitolo della gara di quest’anno. Ai nastri di partenza quattro artisti, in una situazione di perfetto equilibrio tra i giudici: DELIA, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

