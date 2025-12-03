X Factor 2025 | la finale ha già un favorito assoluto ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Un clamoroso ribaltamento nelle previsioni Sisal.it per la finale di X Factor a Napoli: un talento vola a 1,80, lasciando gli sfidanti a distanza. In due rischiano l'eliminazione iniziale. Ospiti e dettagli della sfida. Manca pochissimo alla finalissima di X Factor 2025 che quest'anno incendierà il palco di Napoli. L'attesa è palpabile e, come da tradizione, gli esperti di scommesse hanno aggiornato le loro quote, rivelando un clamoroso ribaltamento nei pronostici. In questa atmosfera carica di adrenalina, una concorrente, partita in sordina, ha scalato rapidamente le preferenze, diventando la favorita assoluta per la vittoria secondo le analisi di Sisal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor 2025: la finale ha già un favorito assoluto, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

