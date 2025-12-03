X Factor 2025 | la finale ha già un favorito assoluto ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Movieplayer.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un clamoroso ribaltamento nelle previsioni Sisal.it per la finale di X Factor a Napoli: un talento vola a 1,80, lasciando gli sfidanti a distanza. In due rischiano l'eliminazione iniziale. Ospiti e dettagli della sfida. Manca pochissimo alla finalissima di X Factor 2025 che quest'anno incendierà il palco di Napoli. L'attesa è palpabile e, come da tradizione, gli esperti di scommesse hanno aggiornato le loro quote, rivelando un clamoroso ribaltamento nei pronostici. In questa atmosfera carica di adrenalina, una concorrente, partita in sordina, ha scalato rapidamente le preferenze, diventando la favorita assoluta per la vittoria secondo le analisi di Sisal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

x factor 2025 la finale ha gi224 un favorito assoluto ecco chi vincer224 secondo i bookmaker

© Movieplayer.it - X Factor 2025: la finale ha già un favorito assoluto, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

x factor 2025 finaleLe assegnazioni della Finale di “X Factor 2025”: la sfida tra EroCaddeo, PierC, Rob e Delia - L’appuntamento è per domani sera, 4 dicembre, alle ore 21. Come scrive iodonna.it

x factor 2025 finaleX Factor 2025, le assegnazioni della finale: tre manche per il vincitore con ospiti Laura Pausini e Jason Derulo - Sky manda questo messaggio in vista della finale di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito, che alla vigilia è stata presentata a Napoli ... Riporta msn.com

x factor 2025 finaleChi vince X-Factor 2025, quote ribaltate a un passo dalla finale: c’è una favorita assoluta, Delia flop - In vista della grande finale di domani sera, in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli, ecco ci potrebbe aggiudicarsi la vittoria secondo gli scommettitori. Riporta libero.it

x factor 2025 finaleFinale X Factor 2025: quattro finalisti, superospiti e una Piazza del Plebiscito sold out - Rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo si giocano la vittoria nella finale del 4 dicembre. Segnala msn.com

x factor 2025 finaleX Factor 2025, pronostici e favoriti per il gran finale: ci sarà anche Laura Pausini - Giovedì 4 dicembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli ci sarà la finalissima di X Factor 2025. Scrive libero.it

x factor 2025 finaleX Factor 2025, le assegnazioni per la finale - Si giocano la vittoria Rob, Delia, EroCaddeo e PierC, un concorrente per giudice. Lo riporta rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Finale