X Factor 2025 la finale con Jason Derulo e Laura Pausini a Napoli | Il futuro dei ragazzi? Per costruire le carriere ci vuole tempo

Ecco le anticipazioni sulla finale in onda su Sky e Tv8 giovedì 4 dicembre e le dichiarazioni dei giudici e dei concorrenti alla vigilia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - X Factor 2025, la finale con Jason Derulo e Laura Pausini a Napoli: «Il futuro dei ragazzi? Per costruire le carriere ci vuole tempo»

Altre letture consigliate

Tra portafortuna e cose che non si possono dire, siamo pronti per la Finale di X Factor ? Non perdere la Finale di #XF2025 giovedì 4 dicembre alle 21:00 su Sky Uno. - facebook.com Vai su Facebook

Come partecipare alla finale di X Factor 2025: guida completa - Il vostro desiderio potrebbe diventare realtà: ecco come fare. Da donnaglamour.it

X Factor 2025-La finale: sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA, rob - (askanews) – Ore di attesa che chiudono un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e sorprese, ma adesso è arrivato il momento decisivo. Riporta askanews.it

X Factor 2025, pronostici e favoriti per il gran finale: ci sarà anche Laura Pausini - Giovedì 4 dicembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli ci sarà la finalissima di X Factor 2025. Lo riporta libero.it

X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale ... Si legge su tg24.sky.it

X Factor 2025, le assegnazioni per la finale - Si giocano la vittoria Rob, Delia, EroCaddeo e PierC, un concorrente per giudice. Scrive rollingstone.it

X Factor 2025, la finale dell’edizione dei veleni. Giorgia e Achille Lauro: «Se torniamo nel 2026? Vedremo» - È tutto pronto a Napoli per la finale di X Factor 2025. Scrive msn.com