X Factor 2025 la conferenza con i giudici e i finalisti

Il racconto della conferenza stampa di presentazione della finale di X Factor 2025, le dichiarazioni dei giudici, dei concorrenti e della conduttrice Giorgia. Il giorno prima della finale di X Factor 2025 ha visto la conferenza stampa di presentazione della serata, per il secondo anno di fila live in piazza del Plebiscito. Il sindaco Gaetano Manfredi: “ Sono felice che per il secondo anno di fila X Factor completi la sua competizione qua, con 15 mila persone nella nostra piazza. Napoli è la città della musica e dell’amicizia, abbiamo bisogno di momenti di festa come questi.” Oltre a Laura Pausini avremo un altro ospite internazionale come Jason Derulo, artista pop r’n’b’, molto amato da più generazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, la conferenza con i giudici e i finalisti

