X Factor 2025 i quattro finalisti hanno un sogno concreto | Vivere di musica e pagarci l' affitto

Giudici e concorrenti fanno un bilancio prima della finale di X Factor 2025, in onda il 4 dicembre su Sky Uno, Tv8 e in streaming su NOW. L'avventura di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, sta per giungere al termine, e come l'anno scorso promette di farlo in grande stile con una serata fatta di spettacolo e musica dal vivo in live da Piazza del Plebiscito a Napoli. Ad arrivare alla tanto attesa finale un gruppo di giovani artisti eterogeneo e interessante: voci che nel corso dei live del giovedì hanno saputo scuotere, incantare e coinvolgere tanto il pubblico a casa quanto Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro, giudici che ci hanno abituati a contrasti garbati ma opinioni decise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor 2025, i quattro finalisti hanno un sogno concreto: "Vivere di musica e pagarci l'affitto"

Altre letture consigliate

La Bussola TV. . Domani la finale di X Factor in Piazza Plebiscito a Napoli, le emozioni di Maria Sole Pollio, protagonista di Ante Factor (con una battuta anche per @stefanodemartino) e le voci dei quattro protagonisti: eroCaddeo, Delia, Rob e PierC #napoli - facebook.com Vai su Facebook

Quattro finalisti, un solo vincitore: le anticipazioni sul finale di X Factor 2025, una battaglia con esito non scontato - Quattro finalisti in gara, pronostici serrati e tifoserie divise: X Factor 2025 si prepara a un gran finale a Napoli che già promette scintille. Lo riporta alfemminile.com

Finale X Factor 2025: quattro finalisti, superospiti e una Piazza del Plebiscito sold out - Rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo si giocano la vittoria nella finale del 4 dicembre. Riporta msn.com

X Factor 2025, i quattro finalisti hanno un sogno concreto: "Vivere di musica e pagarci l'affitto" - Giudici e concorrenti fanno un bilancio prima della finale di X Factor 2025, in onda il 4 dicembre su Sky Uno, Tv8 e in streaming su NOW. Riporta movieplayer.it

X Factor 2025, le assegnazioni della finale: tre manche per il vincitore con ospiti Laura Pausini e Jason Derulo - Sky manda questo messaggio in vista della finale di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito, che alla vigilia è stata presentata a Napoli ... Segnala ilmessaggero.it

X Factor 2025, le assegnazioni per la finale - Si giocano la vittoria Rob, Delia, EroCaddeo e PierC, un concorrente per giudice. Segnala rollingstone.it

X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i finalisti - X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i quattro finalisti. Riporta superguidatv.it