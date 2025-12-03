X Factor 2025 finale 4 dicembre a Napoli | dove vederla in tv anche in chiaro

Manca sempre meno alla finale di X Factor 2025. Giovedì 4 dicembre, dalle ore 21, ci sarà l’ultimo atto del talent show di Sky Original, prodotto da Fremantle. La puntata verrà trasmessa in diretta, anche in chiaro, da Piazza del Plebiscito a Napoli (per il secondo anno consecutivo). I quattro finalisti sono PierC, Delia, EroCaddeo e Rob e si esibiranno davanti a circa 16mila persone. Una finale in tre manche. La puntata si svolgerà in tre manche. La prima sarà libera, dal titolo “My Song”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio. Delia proporrà uno dei brani napoletani più intensi e conosciuti della tradizione partenopea, “Cu’mme”, scritto nel 1992 da Enzo Gragnaniello ed interpretato da Roberto Murolo e Mia Martini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - X Factor 2025, finale 4 dicembre a Napoli: dove vederla in tv anche in chiaro

