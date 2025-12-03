X Factor 2025 domani la finale in piazza a Napoli | Rob favorita Pausini ospite la lite tra Gabbani e Lauro finita in risate

Si terrà domani, 4 dicembre, in Piazza del Plebiscito a Napoli, naturalmente in diretta su Sky, ma anche in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, la finale di X Factor 2025. I quattro finalisti che si sfideranno per la vittoria sono EroCaddeo, PierC, Delia e Rob, uno per ognuno dei quattro giudici. Ospiti della serata: Laura Pausini e Jason Derulo. Un’edizione che, televisivamente parlando, ha segnato un passo in avanti nel nuovo percorso intrapreso lo scorso anno dopo un paio d’annate di scommesse perse. Il nuovo X Factor vince invece con la nuova giuria, che pare aver riacceso quelle passioni nel pubblico a casa che si erano decisamente assopito, come nel resto del mondo, e rischiavano di far eclissare il format. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

La Bussola TV. . Domani a Napoli in Piazza Plebiscito la finale di X Factor: le parole e le emozioni di Giorgia e le voci dei giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jack La Furia e Francesco Gabbani - facebook.com Vai su Facebook

Domani, mercoledì 3 dicembre ? Alle 16 ? PierC di X Factor sarà ospite in #TheFlight #XF2025 @XFactor_Italia Segui la diretta su RTL 102.5 PLAY Vai su X

VIDEO | Napoli si prepara per la finale di X Factor con due super ospiti: tutte le anticipazioni - La diretta sarà visibile su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 ... Scrive dire.it

X Factor 2025, il futuro è tutto da scrivere. Giorgia e Achille Lauro: «Se torniamo nel 2026? Vedremo». La verità sulle liti - Giuseppe De Bellis, vice presidente di Sky Italia, sottolinea il successo della stagione: ... Riporta msn.com

Viabilità e Divieti per la Finale di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito - In occasione della Finale di X Factor 2025, in programma domani, giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 in Piazza del Plebiscito, il Comune di Napoli ha adottato ... Si legge su napolivillage.com

X Factor 2025, la finale dell’edizione dei veleni. Giorgia e Achille Lauro: «Se torniamo nel 2026? Vedremo» - È tutto pronto a Napoli per la finale di X Factor 2025. Da msn.com

X Factor, pace fatta tra Gabbani e Achille Lauro - Sarà Jason Derulo, oltre alla già annunciata Laura Pausini, il secondo superospite della finale di X Factor in programma domani sera a piazza del Plebiscito a Napoli. Lo riporta ansa.it

“Ci vogliamo bene”: dopo la lite è pace tra Francesco Gabbani e Achille Lauro a X Factor 2025. Jake La Furia tuona: “La top 50 è una gara di furti”. Chi sono i finalisti - I quattro finalisti si sfideranno domani a Piazza del Plebiscito con Laura Pausini e Jason Derulo come super ospiti ... Riporta ilfattoquotidiano.it