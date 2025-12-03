X Factor 2025 conferenza giudici e finalisti | Abbiamo preservato quello che i concorrenti già erano

Il racconto della conferenza stampa di presentazione della finale di X Factor 2025 a Napoli, con i giudici, i concorrenti, Giorgia e il sindaco Manfredi: dall’annuncio di Jason Derulo alla voglia di esserci alla prossima edizione. Il giorno prima della finale di X Factor 2025 ha visto la conferenza stampa di presentazione della serata, per il secondo anno di fila live in piazza del Plebiscito a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi: “ Sono felice che per il secondo anno di fila X Factor completi la sua competizione qua, con 15 mila persone nella nostra piazza. Napoli è la città della musica e dell’amicizia, abbiamo bisogno di momenti di festa come questi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, conferenza giudici e finalisti: «Abbiamo preservato quello che i concorrenti già erano»

Leggi anche questi approfondimenti

A Napoli folla per la conferenza stampa di presentazione della finalissima di X Factor 2025 che si terrà domani sera in piazza del Plebiscito. Presenti questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo i quattro finalisti DELIA, eroCaddeo, PierC e rob; i - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, la finalissima presentata a Napoli: «Il palco del Plebiscito per noi è un'emozione unica», Jovanotti e Laura Pausini superospiti - A Napoli folla per la conferenza stampa di presentazione della finalissima di X Factor 2025 che si terrà domani sera in piazza ... Da msn.com

X Factor 2025, Laura Pausini e Jason Derulo super ospiti della finale a Napoli - Tutto pronto in piazza Plebiscito per accogliere i giovani finalisti di questa edizione di X Factor 2025. Lo riporta msn.com

Finale X Factor 2025 a Napoli, piano traffico del 3 e 4 dicembre - Piano traffico per la finale di X Factor 2025 a Napoli: divieti, sensi unici, strade chiuse e aree interdette tra 3 e 4 dicembre. Lo riporta napolike.it

X Factor 2025, la finale dell’edizione dei veleni. Giorgia e Achille Lauro: «Se torniamo nel 2026? Vedremo» - È tutto pronto a Napoli per la finale di X Factor 2025. Come scrive msn.com

X Factor, Pausini e Derulo i super ospiti - Laura Pausini e Jason Derulo saranno gli ospiti internazionali della finale di X Factor, in programma domani sera in piazza del Plebiscito a Napoli. Da ilroma.net

X Factor 2025, le assegnazioni per la finale - Si giocano la vittoria Rob, Delia, EroCaddeo e PierC, un concorrente per giudice. Secondo rollingstone.it