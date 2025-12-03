X Factor 2025 chi è il favorito alla vigilia della finale

Alla vigilia della finale, ecco chi è il favorito alla vittoria di X Factor 2025 secondo gli esperti di scommesse. Mentre Piazza Plebiscito si prepara ad accogliere la finale di X Factor, tra il pubblico cresce la curiosità: chi vincerà questa diciannovesima edizione? Gli esperti Sisal vedono in Rob offerta a 1,80 la grande favorita. Dopo un percorso da vera underdog, la cantautrice catanese del team di Paola Iezzi sembrerebbe infatti essere più determinata che mai nel portare a casa il suo trionfo e quello della sua giudice. Alle sue spalle ci sono eroCaddeo e PierC, appaiati in quota a 5,00 sono pronti a lottare per contendersi il secondo gradino del podio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, chi è il favorito alla vigilia della finale

