WWE | Tatum Paxley cerca vendetta su Izzi Dame ufficializzato lo scontro a Deadline

L’ex campionessa NXT Women’s cerca vendetta dopo il tradimento della Culling a Gold Rush Durante l’episodio di NXT andato in onda martedì sera sulla CW Network, Izzi Dame ha ufficializzato lo scontro con Tatum Paxley per il prossimo premium live event Deadline, in programma il 6 dicembre a San Antonio, Texas. Il match rappresenta l’epilogo della storia tra le due ex amiche, culminata nel brutale tradimento della Culling ai danni della Paxley avvenuto due settimane fa durante NXT Gold Rush. Le accuse di Izzi Dame. Dame ha aperto il segmento spiegando la sua versione dei fatti davanti al pubblico del WWE Performance Center. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tatum Paxley cerca vendetta su Izzi Dame, ufficializzato lo scontro a Deadline

Altre letture consigliate

TATUM PAXLEY è rimasta campionessa di NXT davvero per poco. Scelta giusta quella di un regno così rapido? Intanto ricordiamola così. - facebook.com Vai su Facebook

WWE: Tatum Paxley è la nuova campionessa di NXT, Jacy Jayne sconfitta a Halloween Havoc - Tatum Paxley ha conquistato l’NXT Women’s Championship sconfiggendo Jacy Jayne durante NXT Halloween Havoc 2025, in un match caratterizzato da numerose interferenze esterne e da un finale rocambolesco ... Secondo zonawrestling.net

Sviluppi in NXT dopo i licenziamenti WWE: c'è un nuovo cattivo in scena - Nell´episodio del 13 maggio di WWE NXT, Tatum Paxley ha sorpreso i fan diventando "heel", una svolta degli eventi alimentata dalle recenti liberazioni di talenti nella compagnia. Come scrive worldwrestling.it

IBD 50 Stock WWE Wrestling cerca di bloccare la zona di acquisto dopo un evento storico - Dopo aver ottenuto un posto nell’ultimo elenco di nuovi acquisti da parte dei migliori fondi comuni, World Wrestling Entertainment (WWE) sta lottando per definire un nuovo compra zona. finanzanews24.com scrive