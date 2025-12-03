WWE | Passaggio di consegne nel DarkState Lennox cede il titolo tag team
Durante l’episodio di NXT andato in onda martedì sera, Dion Lennox ha ufficialmente ceduto la sua cintura di campione NXT Tag Team al compagno di stable Saquon Shugars. La decisione arriva in vista della partecipazione di Lennox all’ Iron Survivor Match previsto per Deadline il prossimo 6 dicembre, con l’obiettivo dichiarato di conquistare un’opportunità per il titolo NXT attualmente detenuto da Oba Femi. Il passaggio di consegne tra i DarkState. Il segmento si è svolto nel backstage del WWE Performance Center, dove Lennox ha spiegato la situazione ai suoi compagni dei DarkState. Il wrestler ha chiarito di voler perseguire l’oro singolo e di non potersi concentrare contemporaneamente sulla difesa dei titoli di coppia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
