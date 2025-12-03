WWE | John Cena Sr boccia l’idea Gunther

L’ultimo match di John Cena è fissato per il 13 dicembre 2025 a Saturday Night’s Main Event a Washington, D.C., con l’avversario che uscirà dalla finale del torneo Last Time Is Now tra Gunther e LA Knight. In vista di questo appuntamento storico, il padre del 17 volte campione del mondo, John Cena Sr., ha espresso un parere molto chiaro: non vorrebbe vedere Gunther come colui che metterà fine alla carriera del figlio. Le sue parole, pronunciate al podcast All Axxess, hanno acceso il dibattito tra i fan. “Sicuramente non Gunther”. Intervistato su chi vorrebbe come ultimo avversario di John Cena, Cena Sr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

