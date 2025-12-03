WWE | ESPN scontenta dell’accordo da 1,6 miliardi di dollari per i PLE?

L’attore ed ex sceneggiatore della WWE Freddie Prinze Jr. ha lanciato una bomba nel suo podcast Wrestling with Freddie: secondo una sua fonte interna a Disney, ESPN sarebbe molto insoddisfatta dellaccordo miliardario siglato con la federazione di wrestling. La rivelazione arriva in netto contrasto con le dichiarazioni ufficiali del presidente di ESPN Burke Magnus, che pochi giorni fa aveva parlato positivamente della partnership. Il nodo del ritorno sull’investimento. La situazione descritta da Prinze Jr. solleva interrogativi concreti sul futuro della partnership tra ESPN e la WWE. L’accordo da 1,625 miliardi di dollari, partito a settembre 2025 con WrestlePalooza come primo Premium Live Event sulla nuova piattaforma streaming di ESPN, doveva essere una vittoria per entrambe le parti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

