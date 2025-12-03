Witkoff snobba Zelensky torna direttamente a Washington Salta l’incontro | L’ha promesso a Putin Le trattative a Mosca e i punti – La diretta

È tornato direttamente negli Stati Uniti, senza fare tappa da Volodymyr Zelensky, Steve Witkoff. Dopo il nulla di fatto (o quasi) del faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale di Donald Trump avrebbe dovuto recarsi con il genero del Tycoon Jared Kushner a Bruxelles, dove avrebbe dovuto confrontarsi con il leader di Kiev sul pianto di pace e sulla posizione di Mosca. L’incontro è stato però annullato: «Zelensky sta tornando in Ucraina », scrive il Kyiv Post. Stando alla Tass, i due americani avrebbero promesso a Putin di tornare direttamente a Washington alla fine del tavolo di ieri, martedì 2 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

