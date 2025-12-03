Witkoff-Putin fumata nera | non c’è l’accordo sui territori in Ucraina

Mosca, 3 dicembre 2025 – Cinque ore di incontro e una fumata nera. Vladimir Putin ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati da Donald Trump per illustrare il piano americano per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A delineare il primo quadro dopo il vertice è Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. “La conversazione di Putin con Witkoff è stata costruttiva, molto utile e sostanziosa”, dice Ushakov. Salta il vertice Witkoff-Zelensky. Salta l’incontro, previsto per oggi, tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Witkoff e Kushner. Lo scrive il Kyiv Post citando proprie fonti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

