Witkoff e Putin rilanciano il negoziato

It.insideover.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I colloqui tra Putin e Steve Witkoff, sbarcato ieri a Mosca insieme al genero di Trump Jared Kushner, sono stati utili e costruttivi, come ha riferito il consigliere dello zar Yury Ushakov, anche se ancora non si è arrivati a un compromesso. “Abbiamo discusso della sostanza, non di una formula e di soluzioni specifiche”, ha aggiunto. D’altronde, non è ancora pensabile un accordo. Troppi gli ostacoli frapposti dal partito della guerra e troppe le ambiguità di Zelensky, che da una parte afferma che “ la pace è più vicina che mai ” e dall’altra continua a interfacciarsi con i “volenterosi” europei che stanno cercando di far naufragare il negoziato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

