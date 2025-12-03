Winter in Savignone | festival natalizio diffuso in Valle Scrivia
Un festival natalizio diffuso prenderà il via dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 nelle frazioni e nelle località del Comune di Savignone. “Winter in Savignone” è una scommessa e una speranza per chi intende far battere ancora il cuore della Valle Scrivia.“Il Comune di Savignone ha voluto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
“Winter in Savignone”: festival natalizio diffuso in Valle Scrivia - Un festival natalizio diffuso prenderà il via dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 nelle frazioni e nelle località del Comune di Savignone. Lo riporta genovatoday.it
Al via Winter in Savignone: dal 6 dicembre un mese di eventi natalizi - Un festival natalizio diffuso prenderà il via dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 nelle frazioni e nelle località del Comune di Savignone. msn.com scrive